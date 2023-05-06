Enerji şirketinden spora anlamlı destek - Son Dakika
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Enerji şirketinden spora anlamlı destek

06.05.2023 16:30
Enerji şirketinden spora anlamlı destek

Yenilenebilir enerji markası Katılım Enerji, eğitim, sağlık, bilim ve spor alanlarındaki destekleri ile de dikkat çekiyor. Şirket, son olarak Düzce'de bir okulun spor takımına sponsor oldu.

Katılım Enerji, eğitime destek olmak ve öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla okullarda kurulan futbol ve basketbol takımlarını destekliyor. Şirket son olarak Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu basketbol takımına sponsor oldu. Desteklediği takım, 6-9 Nisan tarihleri arasında Bartın'da düzenlenen müsabakalarda maçların tamamında galip gelerek, Türkiye yarı finallerine adını yazdırdı.

Enerji şirketinden spora anlamlı destek

"FİNAL MÜSABAKASINI TÜM PERSONELLE İZLEYECEĞİZ"

Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, sponsor oldukları Düzceli okul takımının başarılarından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Şavlı, "Okul takımının ihtiyacını şirket olarak karşılıyoruz. 9-10-11 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek Türkiye yarı finalleri müsabakalarına tüm personelimizle birlikte katılarak, sponsor olduğumuz takıma manevi desteğimizi de göstereceğiz. Ayrıca, hem okullarını hem ailelerini hem de bizleri gururlandıran takıma çeşitli hediyeler takdim edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Düzce, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji şirketinden spora anlamlı destek - Son Dakika
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