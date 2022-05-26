Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu

26.05.2022 17:37
Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu

Bursa'da devam eden U-15 kategorisi Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Enes Kavlu, Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı.

Bursa'da devam eden U-15 kategorisi Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Enes Kavlu, Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı.

Final maçında Sancaktepe Belediye Spor Kulübü Sporcusu Yasin Uzun karşısında 10-1 galip ayrılarak Türkiye şampiyonu olan Belediye İskilipspor Güreş Takımı Sporcusu Enes Kavlu, 16-19 Temmuz tarihinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Avrupa güreş şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonada ter döken bir diğer Belediye İskilipspor Güreş Takımı sporcusu Samet Aslan'da Bronz madalya maçında rakibine yenilerek Türkiye Beşincisi oldu.

Alpaslan Türkeş'in, 'Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir' sözünü hatırlatan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Cennet mekan Başbuğumuzun sözlerini ilke edinerek Türk gençliğine yaptığımız destekler sonrası başarılı olmaya devam ediyoruz. Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde düzenlenen U-15 Türkiye şampiyonasında, altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu olan Belediye İskilip Spor Güreş takımı sporcumuz Enes Kavlu'yu, Türkiye Beşincisi olan Samet Aslan'ı ve milli antrenörümüz Adem Uysal'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ÇORUM

Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu
Enes Kavlu, Türkiye şampiyonu oldu
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Kaynak: İHA

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