Engin Fırat'ın menajerinden Hatayspor açıklaması

Teknik Direktör Engin Fırat'ın menajeri Tolgahan Tuğlu, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'la Hatayspor için bir görüşme gerçekleştirdik. Hoca hem Hatay şehrinden hem de Hatay halkının sıcakkanlılığı ve konukseverliğinden oldukça etkilendi" dedi.

Teknik Direktör Engin Fırat'ın menajeri Tolgahan Tuğlu, başarılı hocanın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuğlu, "Engin Hoca aslında Nairobi'de mutlu ve inandığı bir proje var fakat Kenya futbolu, siyasetin futbola karışmasından kaynaklanan bir cezayla karşı karşıya. Bu yüzden istemeyerek de olsa bir ara söz konusu olabilir. İçinde bulunduğumuz dönemin kulüplerin yeni yapılanma dönemi olmasından dolayı da hoca için birtakım görüşmeler içerisindeyim. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir Çin kulübünün temsilcisiyle görüştük, sonrasında Engin Hoca'nın da çok saygı duyduğu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Sn. Doç. Dr. Lütfü Savaş'la Hatayspor için bir görüşme gerçekleştirdik. Hoca hem Hatay şehrinden hem de Hatay halkının sıcakkanlılığı ve konukseverliğinden oldukça etkilendi ama kulüplerimiz nasıl kendileri için en uygun adayı arıyorsa, ben de temsil ettiğim teknik direktörüm için en iyi seçeneği aramak durumundayım. Sanıyorum salı ya da çarşamba günü bir Suudi Arabistan takımının yöneticisiyle İstanbul'da bir araya geleceğiz. O yüzden bu dönem teklifleri ve projeleri değerlendirdiğimiz bir dönem olacak gibi görünüyor" diye konuştu. - İSTANBUL