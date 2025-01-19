Erciyes 38 FK, Zonguldakspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Zonguldakspor'a 1-0 Yenildi

Erciyes 38 FK, Zonguldakspor\'a 1-0 Yenildi

Erciyes 38 FK, evinde Zonguldakspor'a 1-0 mağlup oldu. Gol, İsmail Karataş'tan geldi.

19.01.2025 23:58
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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ligin 19. haftasında Solwie Enerji Erciyes 38 FK, evinde oynadığı maçta Zognuldakspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Umut Ertemel

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar (İsmet Yazgan dk.77), Berkay Sizer (Batuhan Kazancı dk.46), Yaşar Kavas (İhsan Uğur Göktaş dk.46) İsmail Karataş, Oğuzhan Öztürk (Ayhan Gürbüz dk.46), Hüseyin Ekici, Enes Erol, Hüseyin Fıstıkçı, Tayyib Kanarya, Gürkan Arslan (Fevzi Can Bozkuş dk.73)

Zonguldakspor: Umut Kaya, Güney Gençeli, Sefa Durmuş (Yiğit dk.83), Fatih Yiğit, (Dk.68 Necati dk.68), Embiya Ayyıldız, Mümin Uyar (Ali Arda dk.75), Umut Kerem, Ethem Pülgir, Melih Mert Kaya (Dk.68 Gökhan dk.68), Yusuf Emre, Gökhan Meral

Gol: İsmail Karataş (dk.26 kendi kalesine) (Zonguldakspor)

Sarı kartlar: Tayyip Kanarya (Solwie Enerji Erciyes 38 FK), Ethem Pülgir (Zonguldakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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