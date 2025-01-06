Erciyes\'te Kar Ragbi Şampiyonası

Spor

Kar ve kış sporlarıyla ilgili sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyona 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılacak.

Türkiye'den farklı ragbi takımlarının katılacağı şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 08 Ocak saat 16.00'ya kadar başvurularını Türkiye Ragbi Federasyonunun internet sitesinden yapabilecek.