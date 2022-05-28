Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor

28.05.2022 11:49

Erciyes'teki bisiklet yüksek irtifa kampları ve uluslararası yarışların, bu yıl kente 40 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Erciyes'teki bisiklet yüksek irtifa kampları ve uluslararası yarışların, bu yıl kente 40 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

Kış aylarını kayak ve snowboard sporları ile ulusal ve uluslararası faaliyetlerle geçiren Erciyes, yaz mevsiminde ise bisiklet, zirve tırmanışı, trekking, çadır kamping, ATV, profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği turizm merkezi haline geldi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes Master Planı'nın uygulamaya geçmesiyle özellikle yaz mevsiminde de birçok spor faaliyeti için merkezi kullanmanın ana vizyonlarını oluşturduğunu, önceliği bisiklete verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda bisiklet parkurları oluşturduklarını, dağ ve yol bisikleti yarışları düzenlediklerini anlatan Cıngı, böylece dünyadan bisiklet takımlarını yaz için yüksek irtifa kampları için Erciyes'e çekmeyi başardıklarını dile getirdi.

2020 yazında 36, geçen yıl ise 26 uluslararası yarış düzenlediklerini kaydeden Cıngı, "Hem Orta Doğu'dan hem Avrupa'dan hem Kafkasya bölgesinden hatta Latin Amerika ve Uzak Doğu'dan dahi bisiklet takımları, profesyonel yol bisikleti takımları Erciyes'i yüksek irtifa kampı için tercih etti. Takımlarımız burada hem kamp yaptılar hem de Erciyes ve Kayseri merkezli yarışlarda olimpiyatlara katılmak için puan topladılar." dedi.

"Bu yıl yine uluslararası yarışlar yapılacak"

Otellerin 2200 metre yükseklikte bulunduğunu, sporcuların ise yaklaşık 10 dakikada indikleri 1000'li rakımda antrenman yapabildiğini ifade eden Cıngı, bu yönüyle bisiklet sporcularının "yüksekte uyu, düşük irtifada antrenman yap" kriterlerine yüzde 100 uyan bir merkeze sahip olduklarını vurguladı.

Cıngı, Türk konukseverliği, otellerin hizmet ve yemek kalitesi ve makul bedellerle kamp yapma imkanı sunmasıyla Erciyes'in sporcular açısından cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Bu nedenlerle spor turizmi yapan birçok uluslararası acentenin hizmetini gördükleri takımları Erciyes'e getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Cıngı, böylece kış sezonunu dolu geçiren merkezde yazın da konaklama oranını artırmaya başladığını söyledi.

Bu sene de 20 civarında kadın ve erkek bisiklet yol yarışı ile halk yarışı düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl yine uluslararası yarışlarımız yapılacak. Kadın ve erkek yol yarışları Erciyes, Kayseri merkezli ve bölgemize de ulaşacak bir parkurda gerçekleşecek. Bunun yanında ekim ayında Kapadokya-Erciyes arası bir halk yarışını da tasarlıyoruz. Federasyonumuz ve Uluslararası Bisiklet Federasyonundan bunlarla alakalı onay bekliyoruz. Bu sene bisiklet turizminden hem yüksek irtifa kampı için şehrimize gelecek sporcular hem yarış organizasyonları, bunların getirileriyle yaklaşık 40 milyon liralık bir turizm geliri elde etmek istiyoruz."

"Mükemmel bir yer"

Yüksek irtifa kampı için Erciyes'i tercih eden Nur-Sultan Bisiklet Takımı'nın antrenörü Vladimir Bushansky ise Erciyes'e 6'ncı kez geldiklerini belirtti.

Kazakistan'ın Almatı kentinde de daha önce kamp yaptıklarını, buranın 500 metre daha yüksek olduğunu ifade eden Bushansky, "Burası güzel bir yer. Oteller çok iyi. İnsanlar daha cana yakın. Triatlon, kayak, futbol için de buraya gelinebilir." dedi.

Asya şampiyonu bisikletçi Artyom Zakharov da 2200 metrede konaklayıp, 1000-1400 metrede antrenman yapılabilen Erciyes'in ideal bir yüksek irtifa kamp yeri olduğunu ifade etti.

Merkezin yol ve konum açısından çok iyi bir yerde olduğunu kaydeden Zakharov, "Erciyes bizim için çok iyi bir yer. Tüm sporculara öneriyorum. Mükemmel bir yer." diye konuştu.

Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor
Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor
Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor
Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor

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Kaynak: AA

Bisiklet, Erciyes, Kayseri, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes'teki bisiklet etkinlikleri Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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