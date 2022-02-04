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Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Balkan Şampiyonası'na katılacak

04.02.2022 11:08
Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Balkan Şampiyonası'na katılacak

İstanbul'da yapılan Turkcell Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlama dalında birinci olan Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, 12 Şubat'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek U20 Balkan Gençler Şampiyonası'na katılacak.

İstanbul'da yapılan Turkcell Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlama dalında birinci olan Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, 12 Şubat'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek U20 Balkan Gençler Şampiyonası'na katılacak.

İstanbul'daki şampiyonaya, Balıkesir'in Erdek ilçesinden atletizm milli takım antrenörü ve Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Niyazi Gülhan ile katılan Karaca, yüksek atlamada 1,74'lük derecesiyle şampiyonluğu elde etti.

Niyazi Gülhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna ile 10 yıldır yaz kış aralıksız çalışmaktayız. Sıfırdan başladığımız noktayla şu an geldiğimiz yer arasında çok büyük fark var. Tabii ki yolumuz daha bitmedi. Kazanmayı planladığımız birçok başarı var. İnşallah aralıksız çalışmamıza devam edip hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Bu yarışmada da yıllardan beri süregelen mücadelemizin karşılığını Türkiye şampiyonluğu kazanarak elde etmiş bulunmaktayız. Bu başarıyla sporcumu bir kez daha milli takıma yazdırmanın mutluluğunu yaşamaktayım."

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Atletizm, İstanbul, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
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