Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek olmak için Hatay'a gitti - Son Dakika
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Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek olmak için Hatay'a gitti

08.02.2023 10:08

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremden en çok etkilenen şehirlerimizden olan Hatay'a gönderilen yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için bölgeye gitti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, Hatay'da yıkıcı oldu. Yaraları sarmak için tek vücut olan spor camiası, deprem bölgelerine destek için kampanyalar yürütüyor.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

ERDEN TİMUR VE KEREM, HATAY'A GİTTİ

Nef Stadı'nda yardım organizasyonu yürüten Galatasaray, deprem bölgelerine çok sayıda yardım tırı gönderdi. Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardıma katkı sağlamak için Hatay'a gitti.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

KOLİLERİ TAŞIDILAR

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, yardım malzemelerini ve kolileri taşıdı. Timur ve Aktürkoğlu'nun desteği görevlilere moral oldu.

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da
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Son Dakika Spor Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek olmak için Hatay'a gitti - Son Dakika


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