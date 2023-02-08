Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek olmak için Hatay'a gitti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, Hatay'da yıkıcı oldu. Yaraları sarmak için tek vücut olan spor camiası, deprem bölgelerine destek için kampanyalar yürütüyor.

ERDEN TİMUR VE KEREM, HATAY'A GİTTİ

Nef Stadı'nda yardım organizasyonu yürüten Galatasaray, deprem bölgelerine çok sayıda yardım tırı gönderdi. Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardıma katkı sağlamak için Hatay'a gitti.

KOLİLERİ TAŞIDILAR

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, yardım malzemelerini ve kolileri taşıdı. Timur ve Aktürkoğlu'nun desteği görevlilere moral oldu.