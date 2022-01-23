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Erdoğan: "Mutluluğun zirvesini yaşarken üzüntünün de dibini gördük" - Son Dakika

Erdoğan: "Mutluluğun zirvesini yaşarken üzüntünün de dibini gördük"

23.01.2022 16:45
Erdoğan: "Mutluluğun zirvesini yaşarken üzüntünün de dibini gördük"

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyeti ile mutluluğu, Alanyaspor mağlubiyet ile üzüntüyü yaşadıklarını ve bu durumun Rizespor maçına da yansıdığını söyledi.

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray galibiyeti ile mutluluğu, Alanyaspor mağlubiyet ile üzüntüyü yaşadıklarını ve bu durumun Rizespor maçına da yansıdığını söyledi.

Süper Lig'in 23. hafta maçında evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, çok yoğun duygu geçişi yaşadıkları bir hafta olduğunu ve bunun da futbolcularını etkilediğini belirterek, "Tabii duygusal anlamda, duygu geçişi olan bir hafta yaşadık. Hafta sonunda Türkiye liginin çok güçlü kulübüne karşı burada iyi bir futbolla 4-2'lik galibiyet elde ettikten sonra hafta içi hiç beklemediğimiz çok ağır bir mağlubiyet yaşadık. Mutluluğun zirvesini yaşarken üzüntünün de dibini gördük hafta içi. İster istemez bu maça da yansıdığını düşünüyorum. Oyuncularımla toplantı yapıp öz güvenlerini yukarıya çıkarsak da oyuncularım maça çıkarken duygusal anlamda acaba gol yer miyiz, acaba nasıl maç olur düşüncesi ile maça başladı. Oyuncularım 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiler, savunma kısmını çok iyi yaptılar. Hücum geçişlerinde zaman zaman bu duygu geçişinden sanırım aceleci davrandı, pas tercihlerini iyi kullanmadıkları için hücumda istediklerimizi yapamadık. Rizespor'dan daha çok pozisyona girdiğimizi, daha çok topa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef bunu sonuçlandıramadık. 1 puan aldık, 2 puan kaybımız oldu. Özellikle kendi evimizde bu süreçte hafta içi yaşadığımız mağlubiyet sonrası milli araya daha moralli girmek istiyorduk. 8-9 tane oyuncu, hafta içi hafta sonu maç oynadı. Fiziksel olarak da psikolojik anlamda da biraz dinlenmeye ihtiyaçları var. Birkaç gün dinlendikten sonra hazırlıklarımızı başlayacağız. İnşallah bu arada da Afrika Kupası'ndan dönen arkadaşlarımız olur. Mehdi'nin de babasının rahatsızlanmasından dolayı bir oyuncumuz daha eksildi. Hamle oyuncumuz kalmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, iyi niyetli sonuna kadar da galibiyeti arayan bir Hatayspor vardı. Gönül isterdi ki, bugün buraya bu soğukta gelen taraftarlarımızı ve bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızı mutlu evlerine göndermek. Ama bunu başaramadığımız için üzgünüm. Ama dediğim gibi oyuncularıma da az evvel söyledim; iyi niyetlerinden ve saha içerisindeki mücadelelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

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Ömer Erdoğan, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erdoğan: "Mutluluğun zirvesini yaşarken üzüntünün de dibini gördük" - Son Dakika
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