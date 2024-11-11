Ergin Ataman Hastanede Ama Durumu İyi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ergin Ataman Hastanede Ama Durumu İyi

Ergin Ataman Hastanede Ama Durumu İyi

Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman, Peristeri maçı sonrası hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

11.11.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 mağlup ettiği maçın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan başantrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos koçu Ergin Ataman, dün oynanan Peristeri karşılaşmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öksürük şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenilen Ataman, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Tecrübeli koç açıklamasında, "3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda 'influenza virüs' teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Panathinaikos, Sosyal Medya, Ergin Ataman, Basketbol, Öksürük, Sağlık, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman Hastanede Ama Durumu İyi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ergin Ataman Hastanede Ama Durumu İyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.