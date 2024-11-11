Ergin Ataman Hastanede Ama Durumu İyi

Spor

Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 mağlup ettiği maçın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan başantrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos koçu Ergin Ataman, dün oynanan Peristeri karşılaşmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öksürük şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenilen Ataman, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Tecrübeli koç açıklamasında, "3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda 'influenza virüs' teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL