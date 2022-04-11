Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor - Son Dakika

SALON: Sivas
Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş
, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26, 24-26, 18-25SÜRE: 120 dakika (28' 34' 32' 26')Erkekler AXA Sigorta
Kupa Voley yarı final karşılaşmaları bugün oynanan Ziraat Bankkart-Arkas Spor
maçıyla başladı. Arkas Spor
, rakibini 21-25, 28-26, 24-26 ve 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de diğer finalist, bugün oynanacak Galatasaray
HDI Sigorta - Spor Toto maçının ardından belli olacak.
- İstanbul