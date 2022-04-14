Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

14.04.2022 00:58
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'i ikinci olarak tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta takımına ikincilik madalyalarını ve ikincilik şiltini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'i şampiyon olarak tamamlayan Arkas Spor takımına ise birincilik madalyalarını Sivas Valisi Salih Ayhan, kupasını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. - SİVAS

YORUMLAR
500
Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu Final maçını kuzusuyla birlikte izledi Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:14:02. #1.13#
SON DAKİKA: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement