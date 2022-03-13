Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan! - Son Dakika
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Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!

13.03.2022 23:56
Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, günlerdir futbol dünyasını meşgul eden MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasıyla ilgili sert konuştu. Hakemleri hedef alarak, "Bunlar Türk futbolunu idare etmeye kalktılar" diyen Toroğlu, "Siz maç idare edin lan! Siz futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin." dedi.

A Spor ekranlarında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun hafta içi hakemlerle ilgili aldığı kararları değerlendirdi. Sert açıklamalarda bulunan Toroğlu, MHK'ye destek verdi.

"İŞTE SONUNUZ BÖYLE OLUR"

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, "Bunlar Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin lan! Futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin. Federasyonu idare etmeye kalkmayın beyler! İşte sonunuz böyle olur. Çok doğru yaptılar." dedi.

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Merkez Hakem Kurulu, Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan! - Son Dakika


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