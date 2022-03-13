Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan! - Son Dakika

A Spor ekranlarında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun hafta içi hakemlerle ilgili aldığı kararları değerlendirdi. Sert açıklamalarda bulunan Toroğlu, MHK'ye destek verdi.

"İŞTE SONUNUZ BÖYLE OLUR"

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, "Bunlar Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin lan! Futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin. Federasyonu idare etmeye kalkmayın beyler! İşte sonunuz böyle olur. Çok doğru yaptılar." dedi.