Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş\'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, düzenli forma giyebilmek için takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Geçen sezonu yedek geçiren ve yeni sezonda Mert Günok'un arkasında kalması beklenen Destanoğlu, yönetime ayrılma talebinde bulundu.

24.06.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçen sezonu yedek geçiren, yeni sezonda da Mert Günok'un arkasında kalmasına kesin gözle bakılan Ersin Destanoğlu, yönetime ayrılma talebi iletti.

"GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Düzenli forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki kalecinin yönetime "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum. Satış olmasa bile en azından kiralık olarak gitmem konusunda anlayışınızı bekliyorum" dediği öne sürüldü.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Tani: Bizim medyamız adamı Bi ara göklere çıkarmışlardı. Bana göre orta sınıf Bi oyuncu 4 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: 2 lig kalecisi 1 1 Yanıtla
  • Ali Veli: Ersin mutlu 0 0 Yanıtla

10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 11:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement