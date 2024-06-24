Ersin Destanoğlu, Beşiktaş\'tan ayrılıyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçen sezonu yedek geçiren, yeni sezonda da Mert Günok'un arkasında kalmasına kesin gözle bakılan Ersin Destanoğlu, yönetime ayrılma talebi iletti.
Düzenli forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki kalecinin yönetime "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum. Satış olmasa bile en azından kiralık olarak gitmem konusunda anlayışınızı bekliyorum" dediği öne sürüldü.
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