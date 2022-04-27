Erzincan'da 100'e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü - Son Dakika
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Erzincan'da 100'e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü

27.04.2022 10:49
Erzincan'da 100'e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü

Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Atletizm İl birinciliği seçmeleri Erzincan Tartan Atletizm pistinde yapıldı.

Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Atletizm İl birinciliği seçmeleri Erzincan Tartan Atletizm pistinde yapıldı.

Erzincan'da 100'e yakın öğrenci Sporcu Eğitim Merkezi seçmelerinde ter döktü. Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamada bulunan Atletizm İl Temsilcisi Zafer Altınel, "Bugün yaptığımız yarışmalar Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçme müsabakaları olacaktır. Burada derece yapan çocuklar önümüzdeki hafta Trabzon'daki yarı finale katılacak. Orada da başarılı olanlar Sporcu Eğitim Merkezine kayıt yaptırmış olacaklar. Bir sporcu 3 branşta yarışacak. Koşu, atma, uzun atlama. Bu 3 branştan aldığı puan en yüksekten aşağı doğru sıralama yapacağız." dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 100'e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü
Erzincan'da 100'e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü
Erzincan'da 100'e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü

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İhlas Haber Ajansı, Atletizm, Erzincan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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