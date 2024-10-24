Erzincanlı Güreşçilerden Başarı

Spor

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Hırvatistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. olan Erzincanlı güreşçi Serhat Sarıçiçek ve Erzincanlı milli güreşçilerle birlikte, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettiler.

Vali Hamza Aydoğdu, ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN