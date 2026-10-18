Erzurum'da Vali Baruş ile Milletvekili Altınok, yeni stadyum inşaatını inceledi - Son Dakika
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Erzurum'da Vali Baruş ile Milletvekili Altınok, yeni stadyum inşaatını inceledi

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Erzurum\'da Vali Baruş ile Milletvekili Altınok, yeni stadyum inşaatını inceledi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok, yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, fiziki gerçekleşme oranları hakkında bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması için atılacak adımları değerlendirdi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, şehirde yapımına başlanan yeni stadyumun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Erzurum sporuna ve sosyal hayatına büyük katkı sağlaması hedeflenen yeni stadyum projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vali Aydın Baruş ve Milletvekili Selami Altınok, inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında yetkililerden projenin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranları ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan heyet, inşaat sürecinin hızlandırılması ve projenin eksiksiz tamamlanması için yürütülecek adımları masaya yatırdı.

İnceleme sonrasında yapılan değerlendirmelerde, yeni stadyumun Erzurum'un spor altyapısına çağ atlatacağı ve modern mimarisiyle şehre değer katacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA
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