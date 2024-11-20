Erzurum TOHM Short Track Başarıları

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Erzurum TOHM Sporcuları short trackta büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar 2000 metre Mix Bayrak yarışında 17 takım arasında 5. oldu. Derya Karadağ ise 500 metrede 46.598 saniye ile Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Short Trackta her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Erzurum TOHM Sporcuları bu kez İtalya'da göğsümüzü kabartan sonuçla döndü. TOHM Sporcuları short trackta büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar 2000 metre Mix Bayrak yarışında 17 takım arasında 5. oldu. Derya Karadağ ise Derya Karadağ, 500 metrede 46.598 saniye ile Türkiye rekorunu kırdı.

Bayrak takımı 5. oldu

14-16 Kasım 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Bormio şehrinde düzenlenen 'Genç Dünya Kupası 2 Yarışması'nda, 17 takımın katıldığı 2000 Metre Mix Bayrak yarışında TOHM Sporcularından Muhammet Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan, Mehmet Talha Yıldız'dan oluşan takım 5. olarak Antrenörlere ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetim kuruluna büyük bir gurur yaşattılar.

Derya Karadağ'dan Türkiye rekoru

İtalya'nın Bormio şehrinde düzenlenen 'Short Track Genç Dünya Kupası'nda Erzurum ve ülkemizi temsil eden TOHM sporcusu Derya Karadağ, 500 metrede 46.598 saniye ile Türkiye rekorunu kırdı. Milli sporcu bu başarısı ile sporseverlerden alkış aldı.

Bu arada İtalya'da yapılan Short Track müsabakalarında milli takım kafilesinde Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Kaçmaz, Milli takım başantrenörü Artur Sultangaliyev ile Betül Yerdelen Dengiz ile fizyoterapist Mehmet Duman da yer aldı. - ERZURUM