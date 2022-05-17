Erzurum'un atletizm gururu - Son Dakika
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Erzurum'un atletizm gururu

17.05.2022 14:09
Erzurum'un atletizm gururu

Mersin'de yapılan Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nda Erzurum TOHM Sporcu tarih yazdı.

Mersin'de yapılan Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nda Erzurum TOHM Sporcu tarih yazdı. Dilek Koçak, 16'lık Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de yapılan Atletizm Olimpik Deneme yarışmalarında Erzurum TOHM sporcuları Ömer Faruk Bozdağ 800 m'de 1.50.90'lık derecesiyle Dünya gençler baraj derecesini, Dilek Koçak 1500 m'de 4.21'lik derecesiyle Avrupa yıldızlar ve Dünya gençler barajlarını geçti.

Koçak, 16 yıllık rekoru kırdı

Erzurum TOHM ve Reşit Karabacak Spor Lisesi öğrencisi Dilek Koçak, 16 yıllık Türkiye rekorunu kırdı aynı zamanda ülkemizi İsrail'de yapılacak U18 Avrupa şampiyonasında temsil edecek. Ömer Faruk Bozdağ ise 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Kolombiya'da yapılacak ola U20 Dünya Şampiyonasında temsil edecek. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün formasını atletizm pistlerinde terleten iki atletin elde ettiği zafer TAF ve Erzurumluların da göğsünü kabarttı. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Antrenörler İsmail Güzeloğlu, Cahit Demir, Yavuz Bayram ve Kadir Bingöl'den oluşan teknik ekibin prensipli ve uyumlu çalışmaları sonucu elde edilen zaferin coşkusu yaşanıyor. - ERZURUM

Erzurum'un atletizm gururu
Erzurum'un atletizm gururu
Erzurum'un atletizm gururu
Erzurum'un atletizm gururu

YORUMLAR
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Sakarya Büyükşehirli sporcular hedefi boş geçmedi Sakarya Büyükşehirli sporcular hedefi boş geçmedi Atıcılıkta büyük başarı Atıcılıkta büyük başarı
Kaynak: İHA

Atletizm, Erzurum, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

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