Erzurum Zirvede! - Son Dakika
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Spor

Erzurum Zirvede!

Erzurum Zirvede!
27.05.2025 12:17
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Erzurum, gençlik ve spor hizmetlerinde Türkiye'de birinci, genel sıralamada beşinci oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Karnesinde Türkiye genelinde ilk beşte yer alırken, spor hizmetlerinde birinci olarak zirveye oturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Erzurum, spor ve gençlik alanında Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza atarak Dadaşların göğsünü kabarttı.

Anadolu'nun zirvesinde yaşayan vatandaşlar, Erzurumspor U19 takımının Türkiye üçüncüsü olmasının sevincini yaşarken, bir gururu da GSİM'den gelen müjdeli haberlerle yaşadı.

GSB'nin değerlendirmede Spor Hizmetleri kategorisinde Türkiye birincisi olan ve zirveye oturan Erzurum, Gençlik Merkezleri faaliyetlerinde ilk 10 il arasında yer aldı. Genel sıralamada ise Türkiye beşincisi oldu.

Çakmur: Özveri fedakarlık ve gayretin eseri

Önemli başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaptık ve başardık. İl karnesinde Türkiye'de ilk beşteyiz. Sporda ise Türkiye birincisiyiz. Bu başarı ile mutlu olduk, gururlandık. Erzurum ve Türk sporu ve gençliği için Çalışmaya devam" dedi.

"Elde ettiğimiz bu başarı, ekip çalışmasının, özverinin ve planlı çalışmalarımızın bir ürünüdür" diyen GSİM Müdürü Çakmur, " Tüm birim müdürlüklerimizle birlikte gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize ve gönüllü destekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dönmez: İl müdürümüz öncülüğünde başarıyoruz

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını ve daha çok çalışmaya sevk ettiğinin altını çizerek, "Spor Hizmetleri alanında Türkiye birinciliğini elde etmiş olmak bizim için büyük bir onur. Bir taraftan kürsüde ardı ardına başarı gelirken, diğer yandan karnede Türkiye sıralamasında birinci olmak mutluluk verici. Bu başarıda antrenörlerimizden saha personeline kadar her bir çalışanımızın emeği var. Amacımız sadece yarışmacı sporcu yetiştirmek değil; her yaş grubundan vatandaşımızı spora teşvik etmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Günay: Faaliyetlerimiz gençlerin gelişimine katkı sağladı

Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay liderliğinde yürütülen gençlik merkezleri faaliyetleri, Erzurum'u Türkiye genelinde 10. sıraya taşıdı. Gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gençlerin gelişimine önemli katkı sağladı. Ayrıca, Yurt Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile Erzurum 21. sırada yer aldı. Öğrencilere sağlanan barınma hizmetlerinde kalite ve güvenlik ön planda tutulmaya devam ediyor.

Başarı Türkiye'ye örnek

Antrenörlerden spor uzmanlarına, gençlik liderlerinden gençlik merkezi müdürlerine, tesis amirlerinden güvenlik personeline kadar tüm çalışanların özverili ve disiplinli çalışmaları bu başarının temelini oluşturdu. Her kademedeki personelin katkısıyla Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hem gençliğe hem de spora yön veren örnek bir kurum haline geldi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarısıyla gençlik ve spor hizmetlerinde Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Bu başarının komplike çalışmanın bir ürünü olduğu ifade edilerek, tüm Erzurum GSİM çalışanlarını teşekkür edildi.

Paylaşılan verilere göre Erzurum

Gençlik Merkezleri puanı: 1028,6 (Türkiye 10'uncusu)

Spor Hizmetleri puanı: 1106,47 (Türkiye 1'incisi)

Yurt Hizmetleri puanı: 613,17 (Türkiye 21'incisi)

Yatırım Hizmetleri puanı: 572,24 (Türkiye 19'uncusu)

Genel puan ortalaması: 3320,48 (Türkiye 5'incisi) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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