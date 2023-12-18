 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ESDAĞ, karla kaplı ormanda yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ESDAĞ, karla kaplı ormanda yürüyüş gerçekleştirdi

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde karla kaplı ormanda 15 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ekip, manzaranın tadını çıkarırken kartpostalları aratmayan fotoğraflar çekti.

ESDAĞ, karla kaplı ormanda yürüyüş gerçekleştirdi
18.12.2023 - 12:06,
Abone Ol

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ), karla kaplı orman manzarası eşliğinde 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, Kütahya'nın Domaniç ilçesine giderek yürüyüş yaptı. 17 kişilik ekip karla kaplı ormanda yaklaşık 15 kilometrelik etabı aştı. Hem yürüyüş yapan hem de manzaranın tadını çıkaran ekibin çektiği fotoğraflar kartpostalları aratmadı. Domaniç etabını tamamlayan ekip, karla kaplı parkurda yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Ekip üyeleri, ayrıca yürüyüşe katılanla pekmezle karı karıştırıp yemeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Kütahya, Domaniç, Son Dakika

Son Dakika Spor ESDAĞ, karla kaplı ormanda yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:10 Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:36:09. #1.11#
SON DAKİKA: ESDAĞ, karla kaplı ormanda yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement