Esila Su Yalçın Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcusu Esila Su Yalçın, 100. Yıl Küçükler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcusu Esila Su Yalçın, Konya'da düzenlenen 100. Yıl Küçükler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Yalçın, Sakarya'yı masa tenisinde en iyi şekilde temsil ederek masada üst düzey bir performans sergiledi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya damga vuran Büyükşehir'in başarılı raketi, "Mix Çiftler" kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

27 ve 30 Haziran tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi. - SAKARYA