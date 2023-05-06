Eski Galatasaraylı teknik adam Tudor'a dünya devlerinden büyük ilgi - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı teknik adam Tudor'a dünya devlerinden büyük ilgi

06.05.2023 19:19

Bir dönem Galatasaray ve Karabükspor'da görev yapan Marsilya'nın Teknik Direktörü Igor Tudor'a, Tottenham ve Juventus kanca attı.

Fransız temsilcisi Marsilya'nın Teknik Direktörü Igor Tudor, göstermiş olduğu başarılı performansından dolayı Premier Lig ekibi Tottenham ve İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.

DİKKAT ÇEKİYOR

İspanya'dan AS'ta yer alan habere göre, 45 yaşındaki teknik adamın Marsilya'daki performansıyla Fransa'da en çok dikkat çeken teknik adamlardan biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Tudor için "Paris Saint-Germain'in baş ağrısı" ifadesi kullanıldı.

DEVLER PEŞİNDE

45 yaşındaki Hırvat teknik adamın, Marsilya'daki performansıyla Tottenham ve Juventus gibi önemli ekiplerin listesine girdiği, artık büyük bir adım atması gerektiği kaydedildi.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan Igor Tudor, futbol oynadığı Juventus'ta Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevini yapmıştı.

MARSİLYA PERFORMANSI

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı Marsilya, bu sezon 33 maçta 70 puan toplayarak lider PSG'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Igor Tudor, Tottenham, Juventus, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı teknik adam Tudor'a dünya devlerinden büyük ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı teknik adam Tudor'a dünya devlerinden büyük ilgi - Son Dakika
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