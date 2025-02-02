Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

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Fenerbahçe efsanesi olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. 7 yıl sarı-lacivertli formayı giyen Altıparmak, Fenerbahçe adına Süper Lig'de gol kralı olan ilk futbolcu ünvanının sahibi.

02.02.2025 13:09
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.

7 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

Ogün Altıparmak, futbolculuk kariyerinde iki dönemde 7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giymişti. Altıparmak, ayrıca Karşıyaka forması da giymişti. Ogün Altıparmak, kariyerinde A Milli Takım formasını ise 32 kez giydi.

Ogün Altıparmak, teknik direktörlük kariyerinde ise; Giresun spor, Karşıyaka ve Erzincanspor'u çalıştırdı.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOL KRALI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ogün Altıparmak, 1970-71 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gol kralı olarak, Süper Lig tarihindeki Fenerbahçe adına ilk gol kralı olan futbolcudur.

Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Ogün Altıparmak'ın vefatının ardından açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Camiamızın Acı Kaybı: Ogün Altıparmak'ı kaybettik

Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik.

Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti.

Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı.

Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Merhumun cenazesi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü (yarın) saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi vaktinde kaldırılacak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. "

OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?

Futbola 1950'li yılların sonunda Karşıyaka'da başladı. 1963'te bacağının kırık olmasına rağmen, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferin sağlanmasında iş insanı Kadir Has'ın katkısı büyük olmuştur. Sarı-lacivertli forma ile uzun yıllar geçiren golcü futbolcu, sağ açık ve santrfor mevkilerinde görev yaptı.

Fenerbahçe'nin 4 lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan kadrolarında yer aldı. Golcülüğü ile dikkat çeken Ogün Altıparmak, 1970-1971 sezonunda 16 golle gol kralı oldu. 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası sezonunda Fenerbahçe'nin Manchester City'i 2-1 yenerek bir üst tura çıktığı maçta Abdullah Çevrim ile beraber iki golden birini attı. 1968 senesinde ABD'ye transfer olarak bir sezonluğuna Washington Whips'da oynadı. 1959-1971 yılları arasında Türkiye 1. Liginde oynadığı 306 maçta attığı 106 golle lig tarihinde 100 golü geçen 5. futbolcu olmuştur.

Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye millî futbol takımında da toplam 32 defa forma giydi ve bu maçlarda 6 gol kaydetti, iki maçta da kaptanlık yaptı.

FUTBOLCULUK SONRASI

Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra siyasete atılan Ogün Altıparmak, Fenerbahçe SK 1372 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyesi olarak, Hasan Özaydın'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yönetici olarak da görev yaptı. Altıparmak'ın Anavatan Partisi (ANAP) Kadıköy ilçe teşkilatı başkanlığı yaptığı dönemde, partisi Kadıköy'de genel ve yerel seçimleri kazandı. Partisi tarafından Belediye başkanlığı ve milletvekilliği için aday olması taleplerini reddetti. 1987'de partisine yönelik birtakım eleştirilerde bulunarak istifa etti. Daha sonra aynı yıl Doğru Yol Partisi'ne (DYP) katıldı. 1970'lerin son yıllarından itibaren ithalat-ihracat işiyle uğraştı, daha sonra spor yazarlığına başladı. 1971-1972 sezonunda on bir haftalığına Giresunspor'da teknik direktörlük yaptı. 1986-1987 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

ÖZEL HAYATI

İzmir Ticaret Lisesi ve ardından İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun olan Ogün Altıparmak, vatani görevini 1964 yılında yedek subay öğretmen olarak yaptıktan sonra İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne kaydoldu ve lisans öğrenimini burada tamamladı. Esin Ayyıldız ile evli olup, Okan ve Batur adında iki erkek çocuğa sahip olan Ogün Altıparmak'ın küçük oğlu Batur Altıparmak Fenerbahçe'nin altyapısından yetişip, bu takımda profesyonel olduktan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Çengelköyspor, tekrar Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Zeytinburnu ve Şekerspor'da forma giymesini müteakip 2001'de futbolu bırakarak menajerliğe başladı.

Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

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Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Bir GS Lı Olarak Allah rahmet eylesin 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk sabah geseli öğlen Beşiktaşlı akşam Fenerbahçelisin sen değişik bir ucubesi oğlum 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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