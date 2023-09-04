Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı - Son Dakika

Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı

Son Güncelleme: 04.09.2023 17:37

Emirates Stadyumu'nda Roy Keane'e yönelik iddia edilen kafa atma olayı sonrası 42 yaşındaki bir adam saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Micah Richards, durumu sakinleştirmeye çalıştı. Polis soruşturma başlattı.

Pazar günü Emirates Stadyumu'nda iddia edilen kafa atma olayının ardından 42 yaşındaki bir adam, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Roy Keane'in başına iddia edilen kafa atma olayından sonra Sky Sports yorumcusu Micah Richards'ın bir adamı duvara ittiği anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yayınlandı.

Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı

Londra Metropol Polisi, olaya karışan herhangi bir kişiyi tanımlamayı reddetti, ancak "Polis, 3 Eylül Pazar günü Emirates Stadyumu'ndaki bir olayı soruşturuyor, bu olay sırasında bir adam saldırıya uğradı" şeklinde bir açıklama yayınladı. "4 Eylül Pazartesi günü, 42 yaşındaki bir adam, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı

Adam polis nezaretine alındı. Soruşturma devam ediyor." Sky, Pazartesi günü önce yayınlanan bir açıklamada iddia edilen saldırının sosyal medyadaki görüntülerden hemen önce geldiğini belirtti. Bir sözcü, "Görüntülerdeki gibi, Micah Richards olayı yatıştırmak için hareket ediyordu" dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor
17:41 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj
17:12 Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti
17:09 CZN Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
16:55 Stefan Kuntz'un ''Melissa Vargas'a sormamız gerek'' dediği soru salonu kahkahaya boğdu
16:46 Son Dakika! Putin'in, "Yaptırımları kaldırın" şartına Erdoğan'dan yeşil ışık: BM'nin hazırlayacağı yeni paketle Tahıl Anlaşması devam edebilir
16:42 Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 51 TL'den satılacak
16:33 Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle renklerine bağladı
16:31 Filenin Sultanları ülkeye tarifeli uçakla döndü, Demet Akalın ve Nurgül Yeşilçay'dan tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 18:40:05. #1.13#
SON DAKİKA: Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement