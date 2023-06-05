Küme düşen takımdan TFF'ye ilginç başvuru! Talepleri akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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Küme düşen takımdan TFF'ye ilginç başvuru! Talepleri akıllara durgunluk verdi

05.06.2023 18:58

3. Lig'de küme düşen Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı. Lig'de adaletsizlik olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de yaşanan deprem sonrası oluşan durum sebebiyle bir haksızlık oluştu. Küme düşen takımın başkanları ile dilekçe hazırlayıp TFF'ye sunduk" dedi.

Amatör Lig'e düşen Eskişehirspor'da başkan Erkan Koca açıklamalarda bulundu.

"DEPREM SEBEBİYLE HAKSIZLIK OLUŞTU"

Küme düşmenin kaldırılmasını beklediklerini söyleyen Başkan, "Eskişehirspor, tarihte ilk kez amatör kümeye düştü. Bunu yaşattığımız için taraftarımızdan özür diliyorum. Türkiye'de yaşanan deprem sonrası oluşan durum sebebiyle bir haksızlık oluştu" ifadelerine kullandı.

"DİLEKÇE HAZIRLAYIP TFF'YE SUNDUK"

TFF'ye başvuru yaptıklarını belirten Koca, "Bizim grubumuzdan 3 takım küme düştü, diğer gruptan 2 takım, yan gruptan 1 takım küme düşürüldü. Biz bunun haksızlık olduğunu söyledik. Lig bitince mücadelemizi masada sürdürmeye devam ettik. Küme düşen takımın başkanları ile dilekçe hazırlayıp TFF'ye sunduk. Süper Lig, Kulüpler Birliği ile görüştük ve gündeme getirilmesini sağladık. Bu hafta kararın açıklanacağını düşünüyorum. Küme düşmenin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

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Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küme düşen takımdan TFF'ye ilginç başvuru! Talepleri akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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