EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme

Süper Lig devi Beşiktaş, EURO 2032 için kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'nun olmaması nedeniyle TFF'ye tepki şeklinde bir gönderi paylaştı.

TFF'Yİ ETİKETLEDİLER

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO 2032'de kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" notunu düştü. Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin resmi hesabını da etiketledi.

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı;