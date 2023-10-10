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EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme - Son Dakika

EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme

Son Güncelleme: 10.10.2023 17:21

Süper Lig devi Beşiktaş, EURO 2032 için belirlenen stadyumlar listesinde Tüpraş Stadyumu'nun yer almaması üzerine kendi stadyumunun fotoğrafını paylaşıp, ''Dünyanın en güzel stadı burada'' ifadelerini kullandı. Paylaşıma TFF'nin resmi hesabı da etiketlendi.

Süper Lig devi Beşiktaş, EURO 2032 için kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'nun olmaması nedeniyle TFF'ye tepki şeklinde bir gönderi paylaştı.

TFF'Yİ ETİKETLEDİLER

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO 2032'de kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" notunu düştü. Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin resmi hesabını da etiketledi.

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı;

Etiket bile yaptılar! Stadı EURO 2032 listesine yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

EURO 2032, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme - Son Dakika


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SON DAKİKA: EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme - Son Dakika
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