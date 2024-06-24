EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi - Son Dakika
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EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

EURO 2024\'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

Macaristan'ın İskoçya'yı 1-0 yendiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçının 70. dakikasında korkutan bir pozisyon yaşandı. Yükseldiği hava topunda İskoç kaleci Angus Gunn ile çarpışan Macar futbolcu Barbanas Varga, bu pozisyonun ardından baygınlık geçirdi. Varga, yapılan müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

24.06.2024 00:26
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. 1- Macarların kazandığı müsabakanın 70. dakikasında yürekleri ağza getiren pozisyon yaşandı.

VARGA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Macar futbolcu Barbanas Varga, girdiği hava topu mücadelesinde İskoç kaleci Angus Gunn ile çarpıştı. yerde kalan Varga, bu pozisyonun ardından baygınlık geçirdi.

EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

FUTBOLCULAR GÖRÜNTÜ ALINMAMASI İÇİN SET ÖRDÜ

Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.

EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

29 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Varga'nın yerine 74. dakikada oyuna Martin Adam dahil oldu.

EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

Macaristan, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Akdeniz: Geçmiş olsun bişeyi yoktur inşallah 12 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Macaristan 90 10da kazandı. İyi olmadı. Berabere bitseydi iskoçya 2 puanla üçüncü olcaktı. Macaristan 3 puanla üçüncü oldu. Çekyaya yenilirsek 3 puanda kalacağız. Bu durumda en iyi üçüncüler sıralamasında 2 puanlı iskoçyanın üstünde tamamlayacaktık şimdi macaristanla eşitlendik hatta averajla üzerimize çıktı. Umarım en azından 1 puan alırız da gurup ikincisi oluruz. 1 1 Yanıtla
    Ziya Öner: Ender Macaristan -3 averajda Türkiye 2 farklı yenilse bile -3 averaj oluyor bu durumda bile attığımaz fazla olduğu için Macaristanın gerisinde kalmamız için 3 farklı mağlup olmamız lazım bana göre çok zor yenilsek bile 3 fark yemeyiz 1 0

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