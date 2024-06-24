EURO 2024\'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. 1- Macarların kazandığı müsabakanın 70. dakikasında yürekleri ağza getiren pozisyon yaşandı.
Macar futbolcu Barbanas Varga, girdiği hava topu mücadelesinde İskoç kaleci Angus Gunn ile çarpıştı. yerde kalan Varga, bu pozisyonun ardından baygınlık geçirdi.
Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.
29 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Varga'nın yerine 74. dakikada oyuna Martin Adam dahil oldu.
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