EURO 2024\'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi

Ender Kervancıoğlu:

Macaristan 90 10da kazandı. İyi olmadı. Berabere bitseydi iskoçya 2 puanla üçüncü olcaktı. Macaristan 3 puanla üçüncü oldu. Çekyaya yenilirsek 3 puanda kalacağız. Bu durumda en iyi üçüncüler sıralamasında 2 puanlı iskoçyanın üstünde tamamlayacaktık şimdi macaristanla eşitlendik hatta averajla üzerimize çıktı. Umarım en azından 1 puan alırız da gurup ikincisi oluruz.

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