Evinin Sultanları Turnuvası Tamamlandı

'Türk Kadını Her Yerde' sloganıyla her yaştan ev hanımı ve çalışan kadınların katıldığı Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası tamamlandı. 8 Mart günü yapılan final maçı sonrası şampiyonlar kupasını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan ev hanımları ve çalışan kadınların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması adına hayata geçirilen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Denizli'de gerçekleşti. 2 grup halinde 6 takımın yer aldığı maçlar Yaşar Kımıl Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Voleybol tutkusuyla bir araya gelen kadınların sahada verdiği mücadele takdir topladı. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Evinin Sultanları projesinin final maçları yapıldı.

Final maçında Anadolu Pars Voleybol Takımını 2-0 yenen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Takımı şampiyon oldu. Günün sonunda yapılan ödül töreniyle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvaya katıldıkları için mutlu olduklarını belirten kadın sporcular, günün anısına hazırlanan pastayı kesti. - DENİZLİ