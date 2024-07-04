Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Başkanlığına Aday Oldu

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği başkanlığına aday olduğunu söyledi.
Kulüpler Birliği, başkanlık seçimi gündemiyle vakfın Maslak'ta bulunan binasında toplandı. Toplantıya Süper Lig ekiplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya'da toplantıya katılım sağladı. Özkaya, toplantı girişinde basın mensuplarının "Kulüpler Birliği başkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Tabii ki" cevabını verdi.
Öte yandan toplantıya katılan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise Kulüpler Birliği başkanlığına aday olmadığını dile getirdi. - İSTANBUL
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