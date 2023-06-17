Eyüpspor, Diego Costa transferi için harekete geçti - Son Dakika
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Eyüpspor, Diego Costa transferi için harekete geçti

17.06.2023 09:37

Süper Lig hayallerini bir sonraki sezona bırakan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın da desteğiyle Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Diego Costa'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Costa bu sezon Wolverhampton formasıyla sadece 1 gol atmıştı.

Süper Lig hayallerini bir sonraki sezona bırakan Eyüpspor'da transfer çalışmaları başladı. İstanbul ekibi, teknik direktör Arda Turan'ın Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Diego Costa için harekete geçti.

ARDA TURAN, COSTA'YI İSTİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Eyüpspor, Diego Costa'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Teknik direktör Arda Turan'ın transferde bizzat görev alacağı ve eski takım arkadaşını takıma kazandırmak için çabalayacağı öğrenildi.

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Diego Costa bu sezon Premier Lig ekibi Wolverhampton'da 17 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 1 gol attı.

Yok artık Arda Turan! Atletico Madrid'in efsane golcüsünü Eyüpspor'a getiriyor
Diego Costa
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