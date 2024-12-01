Eyüpspor maçının ardından

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SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray , sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Üzüntülüyüz. Oyunun bütün bölümlerinde iyi olduğumuzu, çok fazla pozisyon ürettiğimizi, bunları da sonuçlandıramadığımızı net bir şekilde gördük. 3'üncü golü atıp maçı erken bir şekilde bitirebilirdik. Öne geçtiğimiz dakikalarda maç oynanıyordu, sonra oyun oynanmadı. Çok fazla oyun durdu. Yaptığı kurtarışlarla sahanın en iyilerinden biriydi Berke. Çok başarılıydı. Ama oyunu yavaşlatma anlamında da bence sahanın en kötüsüydü. 8 kere su içti herhalde kale arkasında. Burada hakemin de iyi yönetemediğini düşünüyorum ama genel olarak bunu geçen haftada gördük. İlk yarı Bodrum maçında top oyunda 20 dakika kalmıştı. Maçların çoğu aslında oynanmayarak geçiyor. Hakemlerin burada buna izin vermemesi gerekiyor. Eyüpspor'da 8-9 ayrı kişi yere yatmıştır. Özellikle mücadelelerinden dolayı tabii ki Eyüpspor'u kutlayacağım. Rakibimiz mücadele etti. Ama hangi takım daha yorgundu? Sanki rakibimiz 3 gün önce maç oynamış gibiydi. 3 gün önce maç oynamış olan bizdik aslında. Kramp girecekse Galatasaraylı oyunculara girmesi gerekirdi. En kötü sonlandırmaları yaptığımız bir maçtı. 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Girdiğimiz pozisyonlar, gol beklentimiz, rakip ceza sahasında buluşmamız… İnanılmaz bir şekilde ürettik. Ama kalemizde de 2 tane gol gördük. Ne olursa olsun, maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu goller atılıp maçın kazanılması gerekiyordu. Ama takımıma güveniyorum. Tabii eksiklerimiz var. Oyun içerisinde de eksiklerimiz oldu. 3 gün sonra maçın oynatılmasında sakatlık riskini de göz önüne alıyorduk. Bugün için şanslıyız çok fazla sakatlık olmadı. Niye biz bugün oynadık demiyorum. Aslında 3 takım da yarın oynayabilirdi. Salı da oynayabilirdi. Bu bahane değil. Oyun içerisinde çok fazla ürettik. Sakatlık riskini aslında bugün aldık. Çok şükür bir sakatla geçtik. İnşallah çok fazla yüksek çıkmaz. Dediğim gibi 2 puan kaybettik ama oyun olarak da, istek olarak da bundan sonraki maçlar için Galatasaray, takım gücünü her zaman ki gibi gösterecek" dedi.

'YAPILAN HAKEM ATAMASININ HEPİMİZİ PROVOKE ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Oyun içerisinde hakemin çok rahat olmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray takımı olarak önde giden takımız, son 2 sezonun şampiyonuyuz. Benim üzerime bazı şeylerin yoğunlaşması teknik direktör olarak beklediğimiz şeyler. Ama genel olarak baktığımızda bence bugün özelinde yapılan hakem atamasının hem taraftar hem de hepimizi provoke ettiğini de düşünüyorum. Yani buradaki soru işaretlerinin çoğalması hem hakem atamasının hem de VAR atamasının soru işaretlerini insanların kafasında çoğalttığını da söyleyebilirim. Yani oyun içerisinde de hakemin çok rahat olmadığını gördük ama bir yandan da çok genç bir hakem. Daha önce yine bir hata yapıldı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçına verildi. Orada da gerçekten iyi bir performans sergilemedi. Biz hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Yani sadece oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bugün aslında üretkenlik olarak bunu yaptık. Yani ne olursa olsun, kim olursa olsun. Biz ürettik ama atamadık bugün. Tabii ki üzüleceğiz. Ama bir sonraki haftalar için daha sakin, daha işimize odaklanır bir şekilde olacağız. Karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BU SEVİYEDEKİ MAÇLARI YÖNETMESİ İÇİN ÇOK ERKEN'

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın hakkında konuşan Buruk, "Bugün bence büyük ölçüde hakem faule de müsaade etti. Yani bunu hakemin yönetmesi gerekiyor. Tabii ki bunu yönetecek hakemin de çok elit ve tecrübeli olması gerekiyordu. Yani bu profil onun çok dışında. Bunu Fenerbahçe - Trabzonspor maçında da gördük. Bu seviyedeki maçları yönetmesi için çok erken. Sonuçta ona da yazık ediyorlar. İleriye dönük de bu hakemlerden performans almak da zor olacak. Hepiniz destekleyecek hakemlerimizi. Hani sahada olmak istiyoruz ama bence maçı oynatmak üzerine gitmek gerekiyor ve özellikle elit takımları ve elit oyuncuları zaten bütün dünya koruyor. Hakemlere ilk söylenen onları korumak. ve oyunu oynatmanız gerekiyor. Ben ikisinin de bugün olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili tabii ki bir şey yapamıyorsunuz. Bunu hakemlere verebilecek, öğretebilecek kişiler biz değiliz. Onların bir hakem hocaları var, MHK var. MHK'nin bunu hakemlere ne kadar verdiğini tam olarak göremiyoruz. Yani hakemlik mesleğinin ne kadar geliştiğini tam olarak göremiyoruz. Devamlı MHK başkanı değişiyor. Gerçekten oraya en doğru kişiler mi geliyor? Yoksa gelmiyor mu? Bu sistemi değiştirmemiz mi lazım? Hakemlik sistemini değiştirmemiz mi lazım? O da hep tartışılıyor tabii ki. Yani bunun daha özel bir şey mi olması gerekiyor? Federasyon bünyesinde mi olması gerekiyor? Burada da soru işaretleri çok fazla çoğalıyor. Yetiştirici çok önemli. Futbolda da aynı şekilde. Hakemlik için de iyi yetiştiricilerin olması gerekiyor ki bu performanslar ve bu oyun daha yukarılara gitsin" ifadelerinde bulundu.

'BERKE MAÇ İÇERİSİNDEN ÇOK ÇALDI'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Bu tür şeyler her takıma karşı yapılmaya çalışılıyor. Diğer takımı motive etmek için. O takımın hocaları ve başkanları üzerinden yapılıyor. Sarı kart görüyor, sakatlanıyor, 'Bu yüzden oldu' diye bu şekilde komple teorisi kurabilirsiniz. Bunu nedenlerinden biri rakip takımı motive bir şekilde sahaya çıkabilmek. Bugünün özelinde rakibimiz en iyi performansını oynamasından mutlu olurum. Bugün özelinde tek rahatsız edilen şey vakit geçirme vardı. Buna hakem izin veriyor. Oyun çok kesildi. Rakiplerin de oynama üzerine oyunu kurması gerekiyor. Berke maç içerisinden çok çaldı. Bu tür şeyler onun gösterdiği performansın da önüne geçiyor. Benim gözümde geçirdiği zaman ve oyunu yavaşlatması anlamında olumsuz bir puan alıyor. Burada önemli olan rakipten puan almak. Rakiplerin en güçlü haliyle sahaya çıkmasını da gayet normal buluyoruz. Bundan dolayı bir şikayetimiz yok."

KEREM YAVAŞ: ALDIĞIMIZ BİR PUAN HEDEFLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Favorinin ev sahibi olduğu, 3 puan kazanmanın zor olduğu, son iki sezonun şampiyonu, çok da iyi oyunculara sahip bir takıma karşı mücadelemiz vardı. Biz sezon başında birkaç hedef koymuştuk. Bunlardan bir tanesi de ligde kalıcılığı sağlamak. İlk hedefimiz bu. Sonrasında da Süper Lig'e oyunumuzla değer katıp, merak konusu olmak istiyorduk. 14'üncü hafta itibariyle 23 puanla 5'inciliği garantilemiş durumdayız. Yarın oynanacak maçlara da bağlı tabii ki. Bunu sürdürmek istiyoruz. Devamlılığı sağlamak istiyoruz. Galatasaray bizim direkt rakibimiz değil. Bunun farkındayız. Büyük takımlardan aldığımız puanlar diğer rakiplerle aramızdaki puan farkı açısında önemli. Planlarımızı kazanmak üzerine yapmıştık. Kazanamıyorsak da kaybetmemek değerli. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Taktik disipline bağlı kaldılar. Oyuncularımız buna inandılar. Başlangıçtan bitime kadar bunu uyguladılar. Böyle oynarsak puan alabileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz. Aldığımız bir puan hedeflerimiz için çok önemli" diye konuştu.