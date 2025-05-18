Eyüpspor'un Geleceği Parlak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor'un Geleceği Parlak

Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız, takımın Süper Lig'deki başarısını değerlendirerek gelecek hedeflerini anlattı.

18.05.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon Eyüpspor olarak Süper Lig'de elde ettikleri sıralamanın çok değerli olduğunu söyleyerek, "Eyüpspor gelecek yıllarda da bu çizgisini koruyacak" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Misafirperverliğinden dolayı Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Kulaksız, "Almış oldukları galibiyetten dolayı da kendilerini kutluyorum. Biz, bir ilçe takımını başkanımız Murat Özkaya ile 2. Lig'den aldık, önce 1. Lig'e oradan da Süper Lig'e taşıdık. Eyüpspor'un bu hafta itibarıyla altıncı sırada olmasıyla yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi saygı duyduğumuz büyük takımlarla mücadele ediyor olması bize çok gurur veriyor. Küme düşme stresiyle de burada olabilirdik. Çok rahat şekilde geldik. Takımımızın oynadığı oyunla gurur duyduk. Yenildik, rakibimizi tebrik ettik. Sezon başından bu yana yaklaşık 6 yıldır hiç hakem konuşmadan, kimseye hakaret etmeden, kavga etmeden, futbolun fair-play ruhunu ön plana çıkaran bir duruşumuz vardı" ifadelerini kullandı.

"Ben yaptığımız işin çok değerli olduğunu düşünüyorum"

Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik eden Kulaksız, "Bununla beraber sezon başında Erencan Yardımcı'yı Hoffenheim'a, sezon içinde Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a sattık. Başka sporcu arkadaşlarımızı da çeşitli takımlara gönderdik. Üç oyuncuda 12 milyon Euro gibi, önemli bir gelir elde ettik. Bugün itibarıyla da hocamız Arda Turan'a, oyuncumuz Berke Özer'e Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler var. Ben yaptığımız işin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Milli takıma süre bulmasalar da Berke Özer'i, Ahmed Kutucu'yu, Emre Mor'u gönderdik. Bugün itibarıyla futbola doğru şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Eyüpspor gelecek yıllarda da bu çizgisini koruyacak. İki takımın ligi önde götürdüğü, bütçeler arasında farkın olduğu, Anadolu kulüplerinin bu iki takımla hem bütçe hem kadro planlaması anlamında çok rekabet etmesinin mümkün olmadığı bir sezon geçirdik. Bunu başarmak için bizim gibi kulüplerin geliri büyük takımların 20'de 1'i gibi oluyor. Bunları artırmak lazım. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilirsek onlar da Avrupa kupalarında daha iyi dereceler elde edecek. Tüm Anadolu kulüpleri adına, biz buralarda onlara karşı koyamazsak onlar da Avrupa'da Türk milletinin beklediği dereceyi elde edemeyecekler. Bunu çözmek gerekiyor. Oyun olarak da Avrupa'da 20 senede açılan makası kapatmamız lazım" diye konuştu.

"Arda Turan'a Avrupa'da birkaç önemli kulübün ilgisi oldu"

Teknik Direktör Arda Turan'a gelen transfer teklifleriyle ilgili de konuşan Kulaksız, "Sadece Shakhtar Donetsk değil, Arda Turan'a Avrupa'da birkaç önemli kulübün ilgisi oldu. Biz 2,5 sene önce Arda Hoca ile anlaştığımızda Eyüpspor yeni bir yapılanma içerisindeydi. Avrupa'da onun edindiği deneyim, teknik direktörlük hayatının başlangıcında hocamızın da gelişip takımımıza katkı vereceği, kendisini kanıtlayabileceği bir ortamı hazırlamamız gerekiyordu. Bu noktada söz birliğimiz vardı. İki, üç sene sonra da Avrupa'da önemli bir teklif gelmesi durumunda da ona iyi yerleri layık gördüğümüz için kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Birbirimize verdiğimiz karşılıklı sözlerin iki taraf da arkasındadır. Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. Giderse onun başarılarını takip edip onunla gurur duyacağız. Kalırsa da yeni sezon için en iyi şekilde planlamamızı yapıp önümüzdeki sene aynı çizgide mücadele edecek bir takım kuracağız. Arda Hocamızın durumu daha netlik kazanmadan yeni teknik direktör arayışı için bir şey söylemem doğru olmaz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arda Turan, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'un Geleceği Parlak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Ege’nin saklı jeolojik mirası, ’Yanık Ülke’ olarak bilinen Kula Volkanları Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı Büyükşehirde zehirli yılan alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi
Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
Tramvay durağında taciz Sapığı tekme tokat dövdüler Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
Barış Alper’in Galatasaray’dan ayrılmak için tek şartı var Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ’Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
22:27
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
16:25
Slovenya’da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
16:24
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
16:21
İtalyanlar Osimhen’in yeni adresini duyurdu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
16:12
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan’a oy vermedim ama...
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...
16:01
Fenerbahçe’de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
15:47
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’a 11 sene sonra dönüyor
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra dönüyor
15:33
Resmi açıklama geldi Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
15:26
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 23:25:34. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor'un Geleceği Parlak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.