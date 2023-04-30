Fransa Kuapsı finalinde Nantes ile Toulouse kozlarını paylaştı. Stade de France'da oynanan maçı 5-1'lik skorla kazanan Toulouse, kupaya uzandı.
Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31'de Thijs Dallinga ve 79'da Zakaria Aboukhlal attı. Nantes'ın tek golü ise 75'te penaltıdan Ludovic Blas'tan geldi.
Nantes'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed 90 dakika sahada kaldı, farklı mağlubiyete çare olamadı.
Toulouse'u Ligue 2'den çıkaran Başkan Damien Comolli, bilindiği gibi Fenerbahçe'nin eski sportif direktörüydü. Fransız futbol adamı, 66 yıl sonra takımına bu kupayı kazandırdı. Finali 5-1 kazanan Toulouse, 1957'den sonra kupaya uzanarak tarihinde ikinci kez bu zaferi yaşadı.
Son Dakika › Spor › Fransa Kupası'nın galibi Toulouse, F.Bahçe'den yaka paça gönderilen Comolli tarih yazdı - Son Dakika