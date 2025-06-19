Fair Play Buluşmaları Muğla'da Başlıyor - Son Dakika
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Fair Play Buluşmaları Muğla'da Başlıyor

Fair Play Buluşmaları Muğla\'da Başlıyor
19.06.2025 17:54
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TMOK, Muğla'da Fair Play felsefesini yaymak için etkinlik düzenliyor. Katılım ücretsizdir.

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu yeni dönem çalışmalarının ilkine Muğla'dan başlıyor.

"Fair Play Buluşmaları" başlığı altında gerçekleşecek ve Türkiye genelinde Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetebilmesi amacıyla çıkılan yolda ilk durak Muğla olacak.

TMOK Fair Play Komisyon üyeleri; "Fair Play nedir?", "Fair Play ve kişisel gelişim", "Atatürk ve Fair Play", "Fair Play'in toplumsal önemi" başlıklı konuşmalar ile Fair Play'in sportif ve toplumsal yaşamımızdaki önemi ortaya koyacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın daveti ile gerçekleşecek buluşmada, Muğla'da sporun paydaşları (sporcular, yöneticiler, hakemler ve teknik adamlar) bir araya gelecek ve düzenlenecek panel ile Fair Play olgusu görsellerle birlikte anlatılacak. Ayrıca panel öncesinde Fair Play Komisyonu'nun daha önce gerçekleştirdiği Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflar sergilenecek.

Fair Play Buluşmaları Muğla Valiliği etkinliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonunda saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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