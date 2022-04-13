Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi

13.04.2022 11:26
Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ES Voleybol iş birliğinde gerçekleştirdiği 10. Gelişim Takımları Turnuvası'nda Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı genç sporcularla bir araya geldi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ES Voleybol iş birliğinde gerçekleştirdiği 10. Gelişim Takımları Turnuvası'nda Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı genç sporcularla bir araya geldi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün katılımcı sporcuların gelişimlerine katkı sağladığı, 2021-2022 sezonu itibarıyla 6-12 yaş aralığındaki 2 bin 220 öğrencinin voleybol okullarında eğitim aldığı ve bin 200 lisanslı sporcunun da kendi bölgelerindeki altyapı turnuvalarında sahaya çıktığı "Eczacıbaşı Spor Kulübü Geleceğe Smaç" projesinin 10. Gelişim Takımları Turnuvası; Antalya'da, Nirvana Cosmos Sports Center'da düzenleniyor.

"Bugüne kadar binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduk"

510 genç voleybolcunun sahaya çıktığı turnuvada, bugün Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı da sporcularla bir araya geldi. Faruk Eczacıbaşı, organizasyon sırasında düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Bugün Eczacıbaşı Spor Kulübü Geleceğe Smaç projemizin katılımcılarıyla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Çok heyecanlı ve motive sporcularla zaman geçirme fırsatı buldum. 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz ve büyük önem verdiğimiz bu proje sayesinde bugüne kadar binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduk, onları spor kültürüyle tanıştırdık ve onların gelişimlerine katkıda bulunduk. Gelişim turnuvalarımızda farklı şehirlerden ve farklı yaş gruplarından öğrencilerimizle de sık sık bir araya geliyoruz. Örnek olarak bu turnuvaya İstanbul, İzmir, Bursa, Çorlu, Mersin, Kocaeli ve Muğla illerinden 13-17 yaş arasında toplam 24 takımla 260 sporcu katılırken, 10-13 yaş aralığında ise toplam 29 takımla 250 sporcu katılıyor."

Projeyi önümüzdeki sezonlarda daha da artırarak devam ettireceklerini belirten Eczacıbaşı, "Her yıl daha fazla öğrencimizi spor kültürüyle tanıştıracak ve katılımcılarımızın eğitim hayatlarına destek olacak şekilde sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağız. ES Voleybol iş birliğinde hayata geçirdiğimiz projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Heyecan, eğlence ve coşku dolu organizasyonda öğrenciler Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Stres Yönetimi gibi konularda seminerler de alıyor. Renkli görüntülere sahne olan 10. Gelişim Takımları Turnuvası, 17 Nisan 2022 Pazar günü sona erecek. - İSTANBUL

Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi
Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi
Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi

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Faruk Eczacıbaşı, voleybol, Nirvana, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faruk Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç Turnuvası'nda genç voleybolcularla bir araya geldi - Son Dakika
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