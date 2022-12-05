Siyah-Beyazlılar'ın 32 yaşındaki stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti. Fas; Hırvatistan, Kanada ve Belçika'nın olduğu F Grubu'ndan lider çıktı. Saiss, bu başarıda büyük pay sahibi oldu.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosu kattığı Saiss için nabız yoklayan kulüplerin olduğu öğrenildi. Beşiktaş cephesi de açılış rakamını belirledi.
Fanatik'teki habere göre Saiss için belirlenen bonservis bedeli 7 milyon euro. Beşiktaş, bu rakamın altını kesinlikle düşünmüyor.
Sol ayaklı Saiss, başarılı hamlelerinin yanı sıra oyun kurmada hayli iyi. Saiss, Beşiktaş'tan önce 6 yıl Wolverhampton forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Piyango vurdu! Beşiktaş'ın kapısını çalan çalana - Son Dakika