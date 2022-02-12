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Fatih Arda İpcioğlu, final şansını kaybetti - Son Dakika

Fatih Arda İpcioğlu, final şansını kaybetti

12.02.2022 15:15
Fatih Arda İpcioğlu, final şansını kaybetti

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları Kayakla Atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepede 40'ıncı sırada yer alarak finale yükselemedi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları Kayakla Atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepede 40'ıncı sırada yer alarak finale yükselemedi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları Kayakla Atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepede yarıştı. İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki milli sporcu, Büyük Tepe birinci tur müsabakasında 11'inci sırada atlayışını gerçekleştirdi. Bu sezon kayakla atlamada adından sıkça söz ettiren İpcioğlu, 124 metrelik atlayışı ve 109.5 puan ile olimpiyatları 40'ıncı sırada tamamladı.

ALİ OTO: SPORCUMUZ, ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ

Fatih Arda'nın Pekin'de tarihi atlayışlara imza attığını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcumuz ülkemizi kayakta atlamada en iyi şekilde temsil etti. Hem normal tepede hem de büyük tepede ilk 50 arasında yer alarak bizleri sevindirmiştir. Sporcumuza, ailesine, kulübüne ve antrenörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Pekin, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Arda İpcioğlu, final şansını kaybetti - Son Dakika Spor


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