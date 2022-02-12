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Fatih Arda İpcioğlu finale kalamadı - Son Dakika

Fatih Arda İpcioğlu finale kalamadı

12.02.2022 15:52
Fatih Arda İpcioğlu finale kalamadı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepede birinci turu geçemedi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepede birinci turu geçemedi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 24. Kış Olimpiyat Oyunlarında Kayakla Atlama'da ülkemizi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, oyunlarda erkekler bireysel büyük tepede yarıştı. İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki milli sporcu, büyük tepe birinci tur müsabakasında 11. sırada atlayışını gerçekleştirdi. Bu sezon kayakla atlamada adından sıkça söz ettiren İpcioğlu, 124 metrelik atlayışı 109.5 puanla Olimpiayları 40. sırada tamamladı ve finale kalamadı.

Fatih Arda'nın Pekin'de tarihi atlayışlara imza attığını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcumuz ülkemizi kayakta atlamada en iyi şekilde temsil etmiştir. Hem normal tepede hem de büyük tepede ilk 50 arasında yer alarak bizleri sevindirmiştir. Sporcumuza, ailesine, kulübüne ve antrenörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kış Olimpiyatları, Türkiye, Pekin, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Arda İpcioğlu finale kalamadı - Son Dakika Spor


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