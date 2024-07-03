Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.
Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can yönetiminde idmana çıktı.
Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon, kuvvet, dar alanda pas ve minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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