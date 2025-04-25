Fatih Tekke\'den Cesaret Vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolcularından en çok istediği şeyin cesaret olduğunu söyledi. Tekke, "Yenilsen bile ayağa kalk, mücadeleye devam et" mesajı verdi.

Trabzonspor Dergisi'ne konuşan bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, hayatının birçok alanında mükemmeliyetçi olduğunu ancak bunun futbolun doğasıyla her zaman örtüşmediğini vurguladı. Tekke, kendi dönemindeki futbol sistemi ile bugünkü yapı arasında ciddi farklar olduğunu belirtti.

"Yetenekliydik ama sistem engeldi"

Kariyerinde çok yetenekli oyuncularla birlikte oynadığını ifade eden Tekke, Türkiye ölçeğinde iyi futbolcular yetişse de dünya seviyesinde yeterince başarılı olunamadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sistem gelişmeyi önledi. Öfkeliydim ama gençtim. Şehrin yapısı, oyun anlayışı, teknik direktörler Birçok etken vardı. Benim gibi pek çok yetenekli futbolcu, potansiyelinin çok altında futbolu bıraktı. Yani futbolcu Fatih Tekke'yi iyi yönlendirerek dünyanın önemli oyuncuları arasına sokabilirdim."

"Milli takımda bana haksızlık yapıldı"

A Milli Takım'da yeterince forma şansı bulamamasını da değerlendiren Fatih Tekke, "Eksiklerim vardı ama çok haksızlık da yapıldı. Haksızlığa uğradığımı düşündüğüm anlar bugün bile oluyor ama alıştım. Bu sadece futbolculukta değil, teknik direktörlükte de devam ediyor" şeklide konuştu.

Kendisine yapılan haksızlıklara rağmen kimseye kırgın olmadığını aktaran Tekke, "Türk futbolu bana çok haksızlık yaptı ama alacağım yok. Herkese hakkımı helal ettim" dedi.

"Gerçekçi yapı, cesur oyun"

Gelecek sezon için planlarını da paylaşan Tekke, Trabzonspor'un önce 'normalleşmesi' gerektiğini dile getirdi. Bütçeye ve kulüp yapısına uygun bir takım oluşturulması gerektiğini sözlerine ekleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Hayal satmıyoruz ama gerçekler üzerinden hayalimiz var. Bu yapı kurulursa, oyuncuların gücünü ortaya çıkaran ve altyapıya önem veren bir takım oluşur" diye konuştu.

Dünya futbolunu yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen başarılı çalıştırıcı, özellikle Pep Guardiola, Gian Piero Gasperini, Julian Nagelsmann ve Michel Sanchez'in antrenmanlarını incelediğini dile getirdi.

"Futbolculuk daha mutluydu, teknik adamlık daha yorucu"

Futbolculuk ve teknik adamlık arasındaki farklara değinen Fatih Tekke, "Futbolcuyken mutluydum. Şimdi ise yorgunluktan mutlu olmaya vakit bulamıyorum ama bu tempoyu seviyorum" açıklamasını yaptı.

"Pes etmek başarısızlıktır"

Tekke, başarısızlığı 'pes etmek' olarak tanımlayarak futbolcularına da bu anlayışı aşıladığını söyledi. Bordo-mavili teknik direktör, "Benim hayatım tırmalamayla geçti, öyle de devam edecek. Hele öğrenilmiş çaresizlik benim için kabul edilecek şey değil. Benim oyuncularıma da söylediğim bu. İstediğim şey cesaret. Düştün, hemen kalk. Yenileceksin, kalk. Gol kaçıracaksın, hatalı gol yiyeceksin, kalk. Kalkarsan kazanacaksın, asıl kalkmazsan kaybedeceksin. Düşeceğiz, ama inadına, pes etmeyeceğiz, kalkıp kazanacağız. Kendi adıma da bu duygularla yarına hazırlanırım" cümlelerine yer verdi.

"Hakemlere güvenim azaldı"

Hakem ve VAR kararlarına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Fatih Tekke, Türkiye'de hakem kalitesinin değişkenlik gösterdiğini ve bu durumun güveni azalttığını belirterek, "Çok da girmek istemiyorum ama hakemlerle ilgili şöyle durumlar var. Bir tanesi iyi hakem, kötü yönetti. Bir tanesi iyi insan, kötü yönetti. Diğeri kötü insan. Bu üç ayrım önemli. Türkiye'de ambiyansa göre bu üç şekil var. Yerlisi, yabancısı fark etmez. Bir de VAR olmadığını düşünün. Yaşadığım çok şeyler var, güvensizliğim o nedenle. Yenip yenilme meselesi değil, insani bir durum. Onu şöyle tarif ediyorlardı. Hakem, hakim, hekim hepsi aynı kökten geliyor. Yani hakemlerin baktığında ne kadar değerli bir şeye sahip olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.

"Bisiklet olur mu derken, 5 yıl sonra araba aldım"

Futbolculuk döneminde ailesine yaşattığı mutlulukların en değerlisi olduğunu ifade eden Tekke, "İlk kazandığım parayla ailemi mutlu ettim. Bisiklet hayal ederken 5 yıl sonra araba aldım. Gol atmak, kupalar kazanmak, bunlar tabi ki önemli ama beni en çok mutlu eden, ilk kazandığım paralarla aileme yaşattığım duygulardı. Memur çocuğuyum, 8 kardeşiz, biri rahmetli oldu. Durumumuz belli, memur çocuğuyuz. Hep hayalim bisiklet almaktı mesela, başkalarının vardı, biz alamazdık. Bisiklet olur mu derken, 5 yıl sonra araba aldım. Genç yaşta, benim getirdiğim bir şeyle ailemin mutlu olması, en değerlisi bu. Bunlar tabi ki bana Trabzonspor'un kazandırdıkları" şeklinde konuştu.

Fatih Tekke'nin en iyi 5 futbolcu listesi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları sıralamasında Lionel Messi'yi birinci sıraya koyan Fatih Tekke'nin listesi şu şekilde:

"Lionel Messi, Diego Maradona, Brezilyalı Ronaldo, Ronaldinho, Zinedine Zidane." - TRABZON