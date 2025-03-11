Fatih Tekke İle Yeni Dönem - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke İle Yeni Dönem

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını belirtti.

11.03.2025 17:18
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- Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç:

"Trabzonspor'a mal olmuş iki ismi bir araya getirdik"

Trabzonspor'da futbolun başında olacak olan Şenol Güneş:

"İstikrarsızlık hepimizi üzmüştür"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke:

"Yuvaya döndüğüm için mutluyum"

"Her zaman gerçekçi olacağım"

TRABZON - Trabzonspor'un yeni teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımda göreve başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tekke, Avrupa kupalarına katılabilmek için Türkiye Kupası'nı öncelikli hedef gördüğünü de belirtti.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Törene Kulüp Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş katıldı. Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Trabzonspor'a mal olmuş iki isimli birlikte olduklarını belirterek, "Belirli bir zaman içerisinde, bazı zamanlarda süreçler yaşadık. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde bir süreç başlayacak. İnşallah herkes için hayırlı olur düşüncesi içerisindeyiz. Yeni sayfalar açmak için buradayız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: "Aldığımız sonuçlar yeni bir dönemi başlatmak zorunda kaldı"

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan ve yine kulüp bünyesinde kalarak futbolla ilgilenecek olan Şenol Güneş ise, "6 ay burada birlikte olduk. Çalıştığım arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. 23 oyuncumuz, 4 kalecimiz var. Sorunlu oyuncumuz yok. Aldığımız sonuçlar yeni bir dönemi başlatmak zorunda kaldı. Hepimizi üzmüştür ve bir kan değişikliğine gidilmiştir. Trabzonspor takımında daha önce oyuncu olarak efsaneleşmiş Fatih Tekke hocamız tekrar teknik direktör olarak Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın isteği ve bizim desteğimizle, bizden biri olarak göreve gelmiştir. Kendisine başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi.

"İstikrasızlık hepimizi üzmüştür"

Bu sezon iki maç üst üste kazanamadıklarını hatırlatan Güneş, "İstikrarsız sonuçlar hepimizi üzmüştür. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde hep destek, tam destek diyoruz. Avrupa kupalarında olmak istedik. Ligde 3-5 içerisinde olmak istiyorduk. Ziraat Türkiye Kupası'nda halen yarıştayız. Umarım sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmış, yarışan bir takım olacak. Yeniden bir ivme kazanırız diye umuyorum" şeklinde konuştu.

Fatih Tekke: "Yuvaya döndük"

"Yuvaya döndük" diyerek sözlerine başlayan Fatih Tekke, "Başkan Ertuğrul Doğan'a, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'a teşekkür ediyorum. Çok ciddi ve hızlı bir şekilde sorumluluk aldılar. Büyüğüm ve hocam, Şenol hocam hep burada yanımızda, arkamızda, başımızda olması çok değerli. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kolay şeyler bana göre değil açıkçası. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen dönemlerde daha çok konuşacağız. Yuvada olmanın duygularını çok uykusuz olduğum için şu an yaşayamıyorum. Bir an önce takımla birlikte antrenmana çıkmak istiyorum. 1 dakika bile kaybetmek istemiyorum. Yoğunluk ve hedefi olan maçlar var. Düzeltmeye çalışacağımız başlıklar var" diye konuştu.

"Avrupa hedefi kupadan geçiyor"

Tekke, bordo-mavili takımın Avrupa hedefi için Türkiye Kupası'na odaklanması gerektiğine dikkat çekerek, "Trabzonspor açısından ligde durum ortada. Trabzonspor'un hedef olarak Avrupa hedefi var ve bu da kupadan geçiyor. Kupa bizim için birinci hedef olarak görünüyor. Ligde istediğimiz durumda değiliz. Önce bir normalleşmeye ihtiyacımız var. Öncelikle bizim normalleşmemiz lazım. Sonrasında da kupa bizi hedefe taşıyacaktır" açıklamasını yaptı.

Fatih Tekke, son olarak gerçekçi olmaktan vazgeçmeyeceğini de dile getirerek, "Oyuncularıma da bunu söyleyeceğim, her zaman gerçekçi olacağım. Asla 'mış' gibi yapmayacağım. Gerçekçi olacak. Trabzonspor'un menfaatleri üzerinde olacak. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Yenersek de hep beraber yeneceğiz. Bir an önce oyuncularla buluşmak istiyorum. 1 dakika bile kaybedemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke İle Yeni Dönem - Son Dakika

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