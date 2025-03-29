Fatih Tekke: Maçı İlk Yarıda Bitirebilirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Tekke: Maçı İlk Yarıda Bitirebilirdik

Tekke, içsel ve dışsal zorluklara rağmen pozitif bir süreçte olduklarını belirtti.

29.03.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fatih Tekke: "İlk yarıda maçı bitirebilirdik"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda maçı bitirebileceklerini belirterek, hem içsel hem de dışsal bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak bunlara rağmen pozitif bir süreç içinde olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, oyunun ilk yarısında maçı bitirebileceklerini belirterek, "Öncelikle tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. İlk yarının son bölümü iyi oynadığımız ve çok rahatlıkla maçı bitirebileceğimiz bir maçtı. Anları ve pozisyonları düzenli bir şekilde yakalamamız haricinde çok olumlu konuşabileceğim bir maç değil ama beklediğime yakın diyebilirim. Çünkü bu oyuncuların tamamı, sahaya giren çıkanlar ve mecburi fiziksel durumlar nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldığımız isimlerle birlikte, belli bir dakikaya kadar sahada kaldkı. Sonrasında ise daha az süre alan oyuncularımızla oynamak zorunda kaldık. Tabii bu az tekrarla beraber olanlar, çok tekrarla oynayanlar ve bizde antrenman yapanlar arasındaki biraz ritim farklıydı. Biraz da bana göre ilk yarının en istekli ön tarafın en iyi oyuncularından bir tanesi en iyisi Enis ilginç bir şekilde taraftarımız tarafından olumsuz şekilde ıslıklandı. İşimiz zor. Trabzonspor olarak eğer biz dünyaya, Türkiye'ye bir şeyler söyleyeceksek aynı dili konuşmamız lazım" dedi.

"Trabzonspor'umuzun içsel ve dışsal problemleri var"

Takımın başına geleli 15 günlük bir sürenin geçtiğini belirten Fatih Tekke, " Ben geldiğimden bu yana söylüyorum. 15 gün oldu. İlk üç puan aldığımız maç tamamen lütuf dedim. Bugün bir puan yine iyidir diyorum. Bu çocuklar için ama şunu söyleyeyim. Çok iyi çalışıyorlar. Çok pozitifler. Yeni bir hoca gelmiş, yeni istekleri var. Biraz düzenli oynamak istiyorlar. Ben düzensizliğe müsaade etmeyeceğim dedim. Bu düzende biraz zaman geçirmemiz lazım. Yoksa kaybedilen iki puan var tabii ki. Trabzonspor kimle oynarsa, nerede oynarsa oynasın galibiyete aday. Böyle bir sorunumuz yok bizim ama Trabzonspor'umuzun içsel ve dışsal problemleri var. Şimdi değiştiremeyeceğim şeyler üzerinden eleştirileceğimi de biliyorum ama ben değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmeyeceğim. Şu an değiştirebileceğim şeyler var. Bunlara odaklanmış durumdayım. Gayet de iyi gidiyor bana göre. Bugün attığımız gol örnek teşkil edecek bir gol. Bu spontane olan bir gol değil ama o çocuklara biraz cesaret lazım. Bu çocuklara cesaret vermemiz lazım. Bunlar Trabzonspor'un oyuncuları başkalarının değil. Maçla ilgili genel yorumum beklediğimin çok üstünde değil, altında da değil. İlk yarının ikinci bölümü iyi. Özellikle hücumda beklerimizi etkili kullanmak istedik. Böyle çalışmıştık zaten. Bugün Mustafa biraz daha ön plana çıktı. Savunmada bana göre Okay ve Serdar yanılmıyorsam ilk defa oynuyorlar bir arada. Bana göre çok başarılıydılar. Çünkü ligin en iyi geçiş takımlarından bir tanesine karşı oynadık. Başka da bir planları olmayan bir takım açıkçası. Biz üçüncü bölgede sabırlı, özellikle pası ve alanı kullanarak çalıştığımız planı ikinci yarı hiç yapamadık. Bu arada da rakibe bir iki fırsat verdik ama genel hatlarıyla rakibin kaleye geldiği sayı çok az" diye konuştu.

"Ben şu an çok pozitifim"

İki puan kaybettiklerini belirten Fatih Tekke, "Sonuç olarak iki puan kaybettik. Devam edeceğiz önümüzde hedefler var. Bunları tutturmaya çalışacağız. Ben şu an çok pozitifim. Oyuncularımın bu kadar kısa sürede yeni bir oyuna adaptasyonu başkalarının birilerinin söyleyeceği kadar basit değil bence. Bu basit olmayan şeyi iyi yapmaya çalıştılar bir dönem. Daha fazla yapabilirler mi? Evet. Onu da yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: Maçı İlk Yarıda Bitirebilirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’den aşk pozu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Adana’da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Canlı anlatım Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi

22:10 Adana’da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
19:18 Canlı anlatım Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
08:42 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
08:40 Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’den aşk pozu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 22:27:49. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: Maçı İlk Yarıda Bitirebilirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement