Fatih Tekke: Önce Kaostan Çıkmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Tekke: Önce Kaostan Çıkmalıyız

Fatih Tekke: Önce Kaostan Çıkmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni hedeflere ulaşmak için öncelikle mevcut kaostan kurtulmaları gerektiğine dikkat çekti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tekke'ye başarılar dileyerek, yeni bir başlangıcın önemine vurgu yaptı.

19.03.2025 11:53  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni hedefler için öncelikle kaostan çıkmaları gerektiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Genç'in, Fatih Tekke'nin odasında şampiyon kadroların asılı fotoğraflara bakarak, "Bunların yanına kaç tane yazacağız. 9-10-11" sözleri üzerine Tekke, "Gerçekçi olmamız lazım. Önce bu ceremeden çıkalım. Önce kaostan kendimizi bir kurtaralım" ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Metin Genç, Fatih Tekke ile uzun bir start verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yeni bir başlangıç önemli bir proje. Taraftarın sabırsızlığını anlayıp buna göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Fatih Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi ve Ahmet Metin Genç'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Trabzonspor, Fatih Tekke, Politika, trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: Önce Kaostan Çıkmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:37:43. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: Önce Kaostan Çıkmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.