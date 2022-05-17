Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması

Tecrübeli teknik adam 2000 yılındaki UEFA Kupasını kazandıkları zaferin yıldönümünde sosyal medya hesabından "Nicelerine..." notuyla paylaşımda bulundu. 2000 yılındaki muhteşem zaferi hatırlatan Galatasaray'ın efsanesinin paylaşımına binlerce yorum yazıldı.

AŞI TUTMADI

Başkan Burak Elmas göreve başladığında teknik direktör olarak Fatih Terim'i duyurmuştu. Takımı gençleştirmeye yönelik planlarla yola çıkan sarı-kırmızılarda, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de işler yolunda gitmedi. Bu sebepten tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı. Sonrasında ise Terim'in yerine göreve Domenec Torrent getirildi.