Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı ve UEFA kupası zaferi yaşadığı Gheorghe Popescu ile bir fotoğraf paylaştı. Popescu'ya ziyareti için teşekkür eden Terim, ''Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel'' notunu düştü.

13.02.2025 18:29  Güncelleme: 18:47
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

POPESCU İLE BULUŞTU

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Popescu, Suudi Arabistan'da eski teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Terim de Galatasaray'dan eski öğrencisi Popescu'nun ile olan fotoğrafını paylaşarak "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel. Ziyaretin için teşekkürler" notunu düştü. İkilinin buluşmasında Al Shabab Sportif Direktörü Paul Nedved de yer aldı.

İşte o paylaşım;

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Fatih Terim'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iki efsane ismin yer aldığı paylaşımı etkileşim yağmuruna tuttu. Terim ve Popescu'nun fotoğrafı, Galatasaraylılar tarafında defalarca paylaşıldı.

Fatih Terim\'den dikkat çeken paylaşım

Gheorghe Popescu, Suudi Arabistan, Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Muhammedd:
    Emin ve birkaç kişi daha sıklıkla fetö denen oelarını güçlü gösterme örgütlere özendirme çabası içindeler. Onlar ve onlar gibilere özendiriyorlar, biçok yazıları var daha fena. Aklınca kulüplere sataşmaktan ziyade örgüt propagandası yapıyorlar. AVUKATlardan ricam bunları şikayet etmeleri. 42 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Emin erol sen özürlü müsün bana mı öyle geliyor. Fetö mü emretti Arsenale. Galatasaraya yenil diye. Fetö 2016da deşifre olduktan sonra Galatasaray 4 kere şampiyon olmuş, fenerbahçe sıfır. 33 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    uefa kupası bile feto ile alındı onda bile alınteri yok bir daha avrupada başarı gelmedi tesadüf olduğu belli 2 27 Yanıtla
  • ferhat eser:
    o kupanın nasıl kimler tarafından hediye edildiğini iyi biliyoruz yani birşey ifade etmiyor 2 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Show Yapıyor Yine Yansıtmaya Gerek Yok 3 15 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    parampator gene konuştu…. 2 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede 1.5 büyük var büyüğü BEŞİKTAŞ çeyreği fenerbahçe gerisi malum hikaye 2 10 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Editör de beğeni sayılarını aniden 100 300 500 değiştiriyor. Özellikle "fetö" ve hakaret içerikli yorumlarda beğeni sayısını arttırıyor. mesut ve birkaç ismi kullanarak site editörü "halkı kin ve düşmanlığa sevk edici" şeyler yazıp yukarı çıkarıyor. AVUKAT varsa Terör Örgütü seviciliği ve halkı manipüle edici işler yapan siteyi şikayet edebilir mi lütfen? 10 0 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz ezikler sizi :) 9 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BÜYÜKSÜN TERİM. BİR G.SARAY LI OLARAK SENİNLE GURUR DUYUYORUZ. 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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