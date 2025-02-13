Fatih Terim\'den dikkat çeken paylaşım

Spor

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

POPESCU İLE BULUŞTU

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Popescu, Suudi Arabistan'da eski teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Terim de Galatasaray'dan eski öğrencisi Popescu'nun ile olan fotoğrafını paylaşarak "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel. Ziyaretin için teşekkürler" notunu düştü. İkilinin buluşmasında Al Shabab Sportif Direktörü Paul Nedved de yer aldı.

İşte o paylaşım;

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Fatih Terim'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iki efsane ismin yer aldığı paylaşımı etkileşim yağmuruna tuttu. Terim ve Popescu'nun fotoğrafı, Galatasaraylılar tarafında defalarca paylaşıldı.