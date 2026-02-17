Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler

Fatih Terim\'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
17.02.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray–Juventus eşleşmesi öncesinde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuttosport'a konuşan Terim, ''Galatasaray benim hayatım. CimBom'u tüm kalbimle destekleyeceğim'' sözleriyle sarı-kırmızılılara olan bağlılığını yineledi.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray– Juventus eşleşmesi öncesinde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuttosport'a konuşan Terim, mücadeleyi "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi play-off maçı" olarak nitelendirdi.

"GALATASARAY BENİM HAYATIM"

Tecrübeli teknik adam, iki takım arasındaki rekabetin her zaman özel olduğunu vurguladı.

"Bence bu, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi playoff maçı. Çok heyecanlı, merakla beklenen bir karşılaşma olacak. Tarafsız olsaydım İstanbul'daki maçı izlemek isterdim. Gala ve Juve arasındaki her maçın kendi hikayesi var" diyen Terim, Juventus'un kariyerindeki en özel rakiplerden biri olduğunu ifade etti.

Maçın anahtar kelimesinin "yoğunluk" olacağını belirten Terim, Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yüksek tempolu oyun anlayışıyla öne çıktığını söyledi.

"Galatasaray benim hayatım. CimBom'u tüm kalbimle destekleyeceğim" sözleriyle sarı-kırmızılılara olan bağlılığını yineledi.

ALİ SAMİ YEN'DE 'CEHENNEM' VURGUSU

Ali Sami Yen'deki atmosferin belirleyici olabileceğini dile getiren Terim, taraftar desteğinin büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

"50 binden fazla taraftarın desteği Galatasaray için çok önemli olacak. Umarım unutulmaz bir gece yaşanır" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS İÇİN TAKTİKSEL ESNEKLİK VURGUSU

Juventus'u da detaylı analiz eden Terim, Spalletti'nin gelişiyle takımın daha enerjik ve hızlı bir yapıya büründüğünü belirtti. Kenan Yıldız'ın en parlak isim olduğunu söyleyen Terim, McKennie, Cambiaso, Thuram ve Locatelli gibi oyuncuların taktiksel esnekliği artırdığını vurguladı.

"Juventus her zaman saygı duyulması gereken ciddi bir rakiptir" dedi.

"GALATASARAY'IN YILDIZLARI MAÇI DEĞİŞTİREBİLİR"

Terim, Galatasaray kadrosundaki yıldızlara da dikkat çekti. Osimhen, Icardi, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane ve Lang gibi isimlerin tek bir anla maçın kaderini değiştirebileceğini söyledi.

Abdülkerim, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi yerli oyuncuların "takımın Türk kalbi" olduğunu belirten Terim, kaleci Uğurcan Çakır için de "Türkiye'nin bir numarası, Avrupa standartlarında üst düzey bir kaleci" yorumunu yaptı.

Sacha Boey'in Galatasaray'a dönüşünden duyduğu memnuniyeti de dile getiren deneyimli teknik adam, iki dev arasındaki eşleşmenin sert ve yüksek tempolu geçeceğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Benim Hayatım, Galatasaray, Fatih Terim, Juventus, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    İMPARATOR FATİH TERİM 3 1 Yanıtla
  • İnternetsiz Pokemon İnternetsiz Pokemon:
    şu an mest oldum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Hatay’da sahte reçete çetesi çökertildi Hatay'da sahte reçete çetesi çökertildi
Cumhuriyet altınında bir ilk Son bir yılın zirvesine çıktı Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:57:09. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.