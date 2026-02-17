Fatih Terim\'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray– Juventus eşleşmesi öncesinde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tuttosport'a konuşan Terim, mücadeleyi "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi play-off maçı" olarak nitelendirdi.

"GALATASARAY BENİM HAYATIM"

Tecrübeli teknik adam, iki takım arasındaki rekabetin her zaman özel olduğunu vurguladı.

"Bence bu, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi playoff maçı. Çok heyecanlı, merakla beklenen bir karşılaşma olacak. Tarafsız olsaydım İstanbul'daki maçı izlemek isterdim. Gala ve Juve arasındaki her maçın kendi hikayesi var" diyen Terim, Juventus'un kariyerindeki en özel rakiplerden biri olduğunu ifade etti.

Maçın anahtar kelimesinin "yoğunluk" olacağını belirten Terim, Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yüksek tempolu oyun anlayışıyla öne çıktığını söyledi.

"Galatasaray benim hayatım. CimBom'u tüm kalbimle destekleyeceğim" sözleriyle sarı-kırmızılılara olan bağlılığını yineledi.

ALİ SAMİ YEN'DE 'CEHENNEM' VURGUSU

Ali Sami Yen'deki atmosferin belirleyici olabileceğini dile getiren Terim, taraftar desteğinin büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

"50 binden fazla taraftarın desteği Galatasaray için çok önemli olacak. Umarım unutulmaz bir gece yaşanır" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS İÇİN TAKTİKSEL ESNEKLİK VURGUSU

Juventus'u da detaylı analiz eden Terim, Spalletti'nin gelişiyle takımın daha enerjik ve hızlı bir yapıya büründüğünü belirtti. Kenan Yıldız'ın en parlak isim olduğunu söyleyen Terim, McKennie, Cambiaso, Thuram ve Locatelli gibi oyuncuların taktiksel esnekliği artırdığını vurguladı.

"Juventus her zaman saygı duyulması gereken ciddi bir rakiptir" dedi.

"GALATASARAY'IN YILDIZLARI MAÇI DEĞİŞTİREBİLİR"

Terim, Galatasaray kadrosundaki yıldızlara da dikkat çekti. Osimhen, Icardi, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane ve Lang gibi isimlerin tek bir anla maçın kaderini değiştirebileceğini söyledi.

Abdülkerim, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi yerli oyuncuların "takımın Türk kalbi" olduğunu belirten Terim, kaleci Uğurcan Çakır için de "Türkiye'nin bir numarası, Avrupa standartlarında üst düzey bir kaleci" yorumunu yaptı.

Sacha Boey'in Galatasaray'a dönüşünden duyduğu memnuniyeti de dile getiren deneyimli teknik adam, iki dev arasındaki eşleşmenin sert ve yüksek tempolu geçeceğini ifade etti.