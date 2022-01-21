Başkan Burak Elmas, seçim döneminden beri ortak hareket ettiği Fatih Terim'le soğuk savaşta. Kötü sonuçların ardından görevine son verilen Terim, yaşanan süreç için üzgün ve öfkeli. Terim'in yakın çevresinden gelen haberler, başkanlığa artık sıcak baktığı yönünde.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kulislerde konuşulanlar gerçek olmaya artık çok yakın. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, kulübe başkan olmaya artık sıcak bakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın başında geçirdiği sürede sürekli "Tünelin ucunu görüyorum, miras bırakacağım" vurgusu yapan Terim, olası bir başkanlık seçiminde aday olarak kendisi ve camianın hayal ettiği geleceğe götürmek için önderliğe soyunacak.
Terim'in aday olması halinde listesinde hayli Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer alacağı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim kuvvetli ekibi ile Burak Elmas'ı tahtından indirmeye hazır - Son Dakika Spor