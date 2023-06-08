Fatih Terim, Manchester City-Inter maçını yorumladı

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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da oynanacak olan Manchester City-Inter maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FİNALLERDE NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"

Sky Sport'a konuşan Terim, "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum. Çok ilginç takımlar, Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" şeklinde konuştu.

"SPALLETTİ'YE BENİ BEKLEMESİNİ SÖYLEDİM"

Ayrıca İtalyan ekibi Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra görevi bırakan Luciano Spalletti'nin ayrılığını da değerlendiren Terim, "Spalletti benim çok iyi bir arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ben de ona beni beklemesini söyledim" dedi.