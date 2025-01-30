Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor forması giyen U21 Milli Takımı'nın yıldızı Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralamak için teklif yaptı. Ancak Trabzonspor, Terim'in bu teklifini reddetti. 20 yaşındaki forvet için yapılan kiralama teklifi, sezon sonuna kadar geçerliydi. Ancak Karadeniz ekibi, bu teklifi kabul etmedi.

30.01.2025 08:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da teknik direktör Fatih Terim Trabzonspor forması giyen U21 Milli Takımı'nın yıldızı Poyraz Efe Yıldırım için kiralama teklifi yaptı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Play Spor'un haberine göre; Al-Shabab 20 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralamak için Trabzonspor'a resmi bir teklif sundu. Ancak Karadeniz ekibi, bu teklifi geri çevirdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen genç santrfor, toplamda 64 dakika süre aldı. 2028 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Poyraz Efe Yıldırım'ın gelişimi açısından daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanıp kiralanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Suudi Arabistan, Efe Yıldırım, Trabzonspor, Fatih Terim, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Bırakın çocuğu gitsin, hem oynatma sonrada bize lazım, tüm takımlarda bu saçmalıklar var, ne oynatıyorlar nede kiralık gönderiyorlar, tamam satma ama bırakın da tecrübe kazansın. Ondan sonra 5 yıl takımda kalıyor ve bedava gidiyorlar, hoca değişikliği olduğu için gelen beğenmiyor vb. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.