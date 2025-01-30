Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Spor

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da teknik direktör Fatih Terim Trabzonspor forması giyen U21 Milli Takımı'nın yıldızı Poyraz Efe Yıldırım için kiralama teklifi yaptı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Play Spor'un haberine göre; Al-Shabab 20 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralamak için Trabzonspor'a resmi bir teklif sundu. Ancak Karadeniz ekibi, bu teklifi geri çevirdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen genç santrfor, toplamda 64 dakika süre aldı. 2028 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Poyraz Efe Yıldırım'ın gelişimi açısından daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanıp kiralanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.